Vaccini 5-11 anni, prima dose a 15.063 bambini (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 15.063 i bambini della fascia 5-11 anni vaccinati con una dose, secondo l'aggiornamento di questa mattina del report Vaccini anti-covid del governo. Si tratta dello 0,41% della popolazione vaccinabile di quell'età. Un risultato raggiunto ieri nella prima giornata di vaccinazione ai bambini a livello nazionale, anticipata solo dal Lazio che è partito con le somministrazioni mercoledì all'Inmi Spallanzani e in altri dieci istituti. Dal report risultano 104.135 bambini guariti al massimo da 6 mesi, pari al 2,85% della popolazione 5-11 anni e 12 che hanno completato il ciclo perché guariti e sottoposti alla vaccinazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

