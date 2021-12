Uomini e Donne, la scelta di Roberta Giusti: ecco chi ha scelto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Uomini e Donne, Roberta Giusti ha scelto Samuele nel programma di Maria de Filippi in onda su Canale 5, sembra che la tronista non abbia avuto alcun ripensamento, durante le registrazioni del programma sembra che la sua scelta fosse in alto mare. Sembra che ci sia stato qualcosa che abbia spinto la tronista verso Samuele Carniani, al tempo stesso Luca Salatino non è stato scelto, sembra che ci siano state diverse incomprensioni che hanno spinto la tronista a scegliere una persona più “affidabile”. Uomini e Donne, Roberta Giusti sceglie la serenità e la certezza di Samuele (Screenshot)Con Samuele non ci sono state difficoltà, infatti gli scontri sono stati minimi e il percorso più ... Leggi su ck12 (Di venerdì 17 dicembre 2021)haSamuele nel programma di Maria de Filippi in onda su Canale 5, sembra che la tronista non abbia avuto alcun ripensamento, durante le registrazioni del programma sembra che la suafosse in alto mare. Sembra che ci sia stato qualcosa che abbia spinto la tronista verso Samuele Carniani, al tempo stesso Luca Salatino non è stato, sembra che ci siano state diverse incomprensioni che hanno spinto la tronista a scegliere una persona più “affidabile”.sceglie la serenità e la certezza di Samuele (Screenshot)Con Samuele non ci sono state difficoltà, infatti gli scontri sono stati minimi e il percorso più ...

