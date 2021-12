Uomini e Donne, Isabella Ricci: “Mi aspettavo delle scuse da Gianni Sperti” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ora che è felice accanto al suo Fabio Mantovani, l’uomo conosciuto nel trono over di Uomini e Donne di cui si è innamorata, Isabella Ricci si è tolta qualche sassolino dalla scarpa soprattutto in merito a Gianni Sperti, l’opinionista che l’ha sempre attaccata (anche in malo modo), dandole della falsa che stava in trasmissione non per trovare l’amore ma per farsi vedere. Uomini e Donne anticipazioni, presentato il nuovo tronista La predilezione di Maria De Filippi non è mai stata un mistero e a quanto pare il posto sul trono è già del bel romano Uomini e Donne, Isabella Ricci ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ora che è felice accanto al suo Fabio Mantovani, l’uomo conosciuto nel trono over didi cui si è innamorata,si è tolta qualche sassolino dalla scarpa soprattutto in merito a, l’opinionista che l’ha sempre attaccata (anche in malo modo), dandole della falsa che stava in trasmissione non per trovare l’amore ma per farsi vedere.anticipazioni, presentato il nuovo tronista La predilezione di Maria De Filippi non è mai stata un mistero e a quanto pare il posto sul trono è già del bel romano...

Advertising

poliziadistato : Buon compleanno a #PapaFrancesco sempre vicino al lavoro delle donne e degli uomini della #poliziadistato al serviz… - fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - Carmela_oltre : RT @EugenioCardi: 147 persone, solo 147, 147 uomini, donne e bambini. 147 migranti costretti a lasciare la propria terra per cercare fortun… - Stasera_in_TV : LA 5: (23:00) Uomini e Donne (Talk Show) #StaseraInTV 17/12/2021 #SecondaSerata @social_mediaset #La5 -