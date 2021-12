(Di venerdì 17 dicembre 2021) La FIFA terrà un summit globale la prossima settimana per discutere i suoi piani per la Coppa del Mondo ogni due anni, ma il suo più grande avversario, il presidente dellaAleksander Ceferin, non mostra alcun segno di cedimento. «Per quanto sappiamo che la FIFA sta ancora perseguendo il progetto, ci sono alcuni segnali L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : UEFA, nessun compromesso con FIFA e Infantino su Mondiale biennale - sportli26181512 : #Governance #Notizie UEFA, nessun compromesso su Mondiale biennale: La FIFA terrà un summit globale la prossima set… - ClaudioFleiss : @TwtFab77 @alex03fiore9 @DanieleSgrullet @Falconero1987 Europa league 2018-2019. Sono state sorteggiate nello stess… - oscarvalle1984 : RT @SCUtweet: #Ceferin ?? Al sorteggio nessun errore umano, ma dell'#UEFA e noi ci scusiamo con tutti. Abbiamo parlato coi fornitori del so… - reddist92 : RT @SCUtweet: #Ceferin ?? Al sorteggio nessun errore umano, ma dell'#UEFA e noi ci scusiamo con tutti. Abbiamo parlato coi fornitori del so… -

Ultime Notizie dalla rete : UEFA nessun

Corriere dello Sport

L'ha diramato la lista della nuova suddivisione degli arbitri per la 2a parte della stagione, e ... Il settore arbitrale elvetico non aveva pielemento a questo livello dal ritiro di Massimo ...Commenta per primo Questo il commento rilasciato dal ct dell'Italia Roberto Mancini in un collegamento condopo il sorteggio di Nations League: Il primo commento al gruppo: 'Un bel girone, con Inghilterra, Germania e Ungheria, sarà sicuramente un gruppo divertente'. E' il girone della morte? 'No, sono ...Ci scusiamo con tutti'. Non possiamo essere così dipendenti dalla tecnologia' Abbiamo deciso di essere trasparenti e dirlo per imparare per il futuro. 'Abbiamo saputo che qualcosa era andato storto e ...Appuntamento con la storia per la Vecchia Signora, giovedì 16 dicembre alle 21 all'Allianz Stadium. Il capitano: “Nessuno ti regala niente, conterà solo la nostra voglia” ...