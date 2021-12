Trollare Meghan Markle paga | una hater guadagna cifre record per sparlare della Duchessa

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Una ‘troll’ dicarica regolarmente su youtube video offensivi sulladel Sussex. Si è scoperto che ogni mesemigliaia di sterline dalla piattaforma Youtube. Da una screenshot si è scoperto che la Youtuber, nome d’arte Yankee Wally,circa £2.500 sterline (quasi €3000) al mese, registrando regolarmente video d’odio che condivide con i suoi 45.000 iscritti. La Youtuber ha caricato sul suo account più di 500 video, con titoli come ‘Prova di quanto Manipolatrice Malvagia Connivente Pianificatrice Narcisista sia VERAMENTE’ e ‘non può farmi diventare come lei. Più insiste, più io punto i piedi!’. La maggior parte dei video consiste in registrazioni dello ...