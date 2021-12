Taccuino Quirinale | Mattarella prosegue sua strada tra congedi e commiati

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Congedo e commiato. Due termini che non ammettono fraintendimenti e che hanno caratterizzato le ultime ore del presidente della Repubblica Sergio. Prima da papa Francesco in Vaticano (una visita definita in origine di congedo ma non chiamata tale nei comunicati successivi al colloquioàma la sostanza non cambia) e poi alper gli auguri al corpo diplomatico (e qui rivolto agli ambasciatori il termine commiato è stato scandito chiaramente). Due incontri serviti a confermare, se fosse ancora necessario, l'intenzione didi escludere eventuali bis (pieno o a termine) di mandato. Il mondo politico viaggia ancora in ordine sparso, è come se tutti si sentissero orfani di un king maker in grado di favorire quanto meno la scelta di un candidato. Ecco allora che ogni leader detta le sue condizioni, a cominciare dal ...

