Strade a Pomezia, al via i lavori di riqualificazione di via Naro

Pomezia – Partiti i lavori di riqualificazione di via Naro. Il progetto prevede la realizzazione di marciapiedi, l'adeguamento e la messa in sicurezza degli incroci, la manutenzione e riqualificazione della rete di raccolta delle acque meteoriche, il ripristino e nuova realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale, la predisposizione di una ricarica per veicoli elettrici e il rifacimento della pavimentazione stradale dei tratti più ammalorati. "Un importante intervento di riqualificazione – ha spiegato l'Assessora Federica Castagnacci – che interesserà la viabilità stradale e pedonale di un'arteria strategica del comparto industriale di Pomezia. Procederemo alla messa in sicurezza degli incroci, al rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica ...

