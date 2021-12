Sara Cunial, respinto il ricorso per la deputata no - vax. 'Alla Camera si entra col Green pass' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si entra solo con Green pass . Il Collegio d'Appello della Camera ha bocciato il ricorso presentato contro l'obbligo di Green pass per accedere a Montecitorio e nelle altre sedi del Parlamento ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sisolo con. Il Collegio d'Appello dellaha bocciato ilpresentato contro l'obbligo diper accedere a Montecitorio e nelle altre sedi del Parlamento ...

