Salvini a Palermo per processo Open Arms “Siamo su Scherzi a Parte?” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Palermo (ITALPRESS) – “Oggi è emerso in maniera nitida che c’era una linea politica di Governo, condivisa, che prevedeva che ci fosse un provvedimento di divieto di sbarco da Parte di Open Arms”. Lo ha dichiarato la legale di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno, parlando con i giornalisti a Palermo al termine dell’udienza su Open Arms che vede imputato l’ex ministro per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio.“I ministri Salvini, Toninelli e Trenta non si sono inventati un divieto per antipatia dei migranti, ma perchè la nave partita da Siracusa aveva cambiato la destinazione e aveva fatto per tre volte dei presunti soccorsi – ha aggiunto -. Oggi è stato spiegato chiaramente che non c’era competenza italiana, che l’attività era ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 dicembre 2021)(ITALPRESS) – “Oggi è emerso in maniera nitida che c’era una linea politica di Governo, condivisa, che prevedeva che ci fosse un provvedimento di divieto di sbarco dadi”. Lo ha dichiarato la legale di Matteo, Giulia Bongiorno, parlando con i giornalisti aal termine dell’udienza suche vede imputato l’ex ministro per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio.“I ministri, Toninelli e Trenta non si sono inventati un divieto per antipatia dei migranti, ma perchè la nave partita da Siracusa aveva cambiato la destinazione e aveva fatto per tre volte dei presunti soccorsi – ha aggiunto -. Oggi è stato spiegato chiaramente che non c’era competenza italiana, che l’attività era ...

Advertising

PalermoToday : VIDEO | Open Arms, Salvini: 'Verrò ogni mese a Palermo, così seguirò meglio la campagna elettorale...'… - Pax26632587 : RT @Libero_official: L'ammiraglio #Liardo in aula a #Palermo scagiona #MatteoSalvini sul caso #OpenArms: 'La #Ong ha mentito alle autorità'… - LaNotifica : Salvini a Palermo per processo Open Arms “Siamo su Scherzi a Parte?” - messina_oggi : Salvini a Palermo per processo Open Arms “Siamo su Scherzi a Parte?”PALERMO - RetweetPalermo : RT @MasterblogBo: #websuggestion #italy #notizie #flash Salvini a Palermo per processo Open Arms “Siamo su Scherzi a Parte?” - https://t.co… -