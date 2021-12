Open Arms, udienza a Palermo. Salvini: “Al processo a testa alta” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Matteo Salvini e l’avvocato Giulia Bongiorno sono arrivati nell’aula Bunker della Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo dove oggi si svolge l’udienza per il caso Open Arms. “Buongiorno Amici da Palermo, dove tra poco inizia il processo in cui rischio una condanna di 15 anni. Sono sereno di aver fatto il mio dovere e quello che gli Italiani mi hanno chiesto con il loro voto: a testa alta” ha scritto il leader della Lega su Twitter. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) Matteoe l’avvocato Giulia Bongiorno sono arrivati nell’aula Bunker della Casa Circondariale Pagliarelli didove oggi si svolge l’per il caso. “Buongiorno Amici da, dove tra poco inizia ilin cui rischio una condanna di 15 anni. Sono sereno di aver fatto il mio dovere e quello che gli Italiani mi hanno chiesto con il loro voto: a” ha scritto il leader della Lega su Twitter. L'articolo proviene da Italia Sera.

