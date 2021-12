Mihajlovic | La Juve è una nostra diretta concorrente

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Quattro punti di differenza in classifica tra bianconeri e rossoblù. Per l'allenatore del Bologna Sinisaquello con laè uno scontro diretto.

Advertising

Gazzetta_it : Bologna-Juve, Mihajlovic: 'Affrontiamo una diretta concorrente' - TUTTOJUVE_COM : Tacchinardi a TMW Radio: 'Senza cattiveria perdi anche col Bologna. Mihajlovic è da Juve' - SMaglia : RT @ILTOROSIAMONOI: Mihajlovic ridimensiona la Juve:”È una nostra diretta concorrente” - Netolo7 : RT @DucaAndrea85: Dall'addio: -20 punti persi ed un Campionato vinto con 1 punto di vantaggio -Morata 2 anni di noleggio a 20 milionazzi pe… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Bologna, i convocati per la Juventus: solo due assenti per Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Juve

Quattro punti di differenza in classifica tra bianconeri e rossoblù. Per l'allenatore del Bologna Sinisaquello con laè uno scontro diretto.Le parole di Alessio Tacchinardi a TMW ...SULLA GARA - "Veniamo da due risultati negativi, ma può succedere. Il nostro campionato non è una linea retta, non sarebbe vita reale. Dobbiamo cercare di avere maggiore continu ...A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Alessio Tacchinardi. Bologna-Juventus, partita come ultimo treno Champions? "Ci può stare ma oggi ...