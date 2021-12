Manovra: torna bonus tv, per over 70 decoder consegnato a casa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Viene rifinanziato il bonus Tv e decoder: nel 2022 arrivano 68 milioni di euro per l'acquisto di apparecchi in linea con i nuovi standard tecnologici. Lo prevede l'emendamento del governo alla Manovra ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Viene rifinanziato ilTv e: nel 2022 arrivano 68 milioni di euro per l'acquisto di apparecchi in linea con i nuovi standard tecnologici. Lo prevede l'emendamento del gno alla...

Ultime Notizie dalla rete : Manovra torna Manovra: torna bonus tv, per over 70 decoder consegnato a casa Viene rifinanziato il bonus Tv e decoder: nel 2022 arrivano 68 milioni di euro per l'acquisto di apparecchi in linea con i nuovi standard tecnologici. Lo prevede l'emendamento del governo alla manovra che punta anche a ridurre il divario digitale delle persone più anziane e con redditi più bassi: gli over 70 che hanno un assegno pensionistico sotto la soglia dei 20 mila euro annui potranno ...

Manovra: torna bonus tv, per over 70 decoder consegnato a casa - Economia

