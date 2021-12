Lazio - Genoa | le pagelle | splende la luce di Felipe Anderson 7 Pandev 5 non graffia

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Sempre in guardia. Si rammarica sul gol. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - OfficialSSLazio : ?? È online il match program di #LazioGenoa ?? All'interno l'intervista esclusiva ad Adam #Marusic! Qui per il downlo… - radiozena1 : Questo è il podcast del postpartita di LAZIO-GENOA commentato dallo staff di REALTA' GENOANA. Sentiamo i pareri di… - Footballtime___ : [#SerieA????] La Lazio s’impose 3-1 face au Genoa ! ?? Pedro 36’ ?? Acerbi 75’ ?? Zaccagni 81’ ?? Melegoni 86’… - VotiFanta_ : Gazzetta voti fanta #LazioGenoa, #SalernitanaInter #fantacalcio #SerieA anticipi 18ª giornata. -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Genoa

Leggi anchetravolge3 - 1 e raggiunge Juve e Roma Salernitana, Fondo lussemburghese e Di Silvio: "Offerti 40 milioni"3 - 1, i biancocelesti si scatenano senza Immobile Perisic e Dumfries Colantuono sceglie Fiorillo in porta, davanti coppia Ribery e Simy. Inzaghi con D'Ambrosio al posto di Skriniar, in ...Dopo il risultato sul campo, aesso la palla passa a voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo tra le fila dei ...Lazio-Genoa e Salernitana-Inter sono state le prime due gare della 18\^ giornata di Serie A: all'Olimpico di Roma i biancocelesti di Sarri hanno vinto per 3-1 sui rossoblù di Shev ...