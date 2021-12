“L’abbiamo fatto sul Napoli” | Allegri punge in conferenza

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La diciottesima giornata di Serie A è ormai alle porte e come da consuetudine gli allenatori sono impegnati nelle conferenze stampa. Massimiliano, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match contro il Bologna analizzando il momento bianconero. MassimilianoJuventus Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Inutile essere preoccupati. La cosa positiva è che abbiamo recuperato sei punti alnelle ultime uscite. Gennaio e febbraio diventano determinati per tutte le competizioni, cerchiamo di concentrarci su Bologna. E poi dopo penseremo al Cagliari. L’anno nuovo vedremo, cambia l’anno cambia tutto. La luce in fondo al tunnel la vedo, anche se in questo momento siamo in ritardo in classifica“.