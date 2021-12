Joao Felix via dall’Atletico? Le dichiarazioni di Simeone spiazzano tutti! (Di sabato 18 dicembre 2021) Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, è intervenuto in conferenza stampa in vista del delicato match di Liga contro il Siviglia. “Lavoreremo come abbiamo fatto in passato e si cercheranno le migliori soluzioni affinché la Liga non si fermi e le partite si possano giocare. Siamo aperti a qualsiasi decisione“. Simeone Joao Felix “Nella partita con il Real abbiamo fatto buone cose ma nel secondo tempo abbiamo commesso degli errori. Abbiamo affrontato un avversario tosto e molto forte, con un grande allenatore che lavora molto bene e con una squadra tra le più equilibrate della Liga”. “Cerco di migliorare tutti i giocatori pensando a ciò di cui ha bisogno la squadra. L’unico modo di crescere è lavorare, Joao è un grande giocatore e chi lo vede tutti i giorni lo sa bene. La cosa più ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021) Diego, allenatore dell’Atletico Madrid, è intervenuto in conferenza stampa in vista del delicato match di Liga contro il Siviglia. “Lavoreremo come abbiamo fatto in passato e si cercheranno le migliori soluzioni affinché la Liga non si fermi e le partite si possano giocare. Siamo aperti a qualsiasi decisione“.“Nella partita con il Real abbiamo fatto buone cose ma nel secondo tempo abbiamo commesso degli errori. Abbiamo affrontato un avversario tosto e molto forte, con un grande allenatore che lavora molto bene e con una squadra tra le più equilibrate della Liga”. “Cerco di migliorare tutti i giocatori pensando a ciò di cui ha bisogno la squadra. L’unico modo di crescere è lavorare,è un grande giocatore e chi lo vede tutti i giorni lo sa bene. La cosa più ...

