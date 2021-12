Inps | Rdc | percettori e importi Pensioni | sistema non regge

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il presidente dell'Istituto: le truffe accertate sul Reddito di cittadinanza valgono 180 milioni, pari a circa l'1% delle risorse stanziate. Sulstico: in un paese con 60 milioni di ...

Il presidente dell'Istituto: le truffe accertate sul Reddito di cittadinanza valgono 180 milioni, pari a circa l'1% delle risorse stanziate. Sul sistema pensionistico: in un paese con 60 milioni di ......dell'riferiscono di oltre 1,36 milioni di nuclei percettori totali, con tre milioni di persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 544 euro (575 euro per ile 279 ..."Nel periodo gennaio - novembre 2021, i nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) sono stati quasi 1,57 milioni, mentre i percettori di Pensione di Cittadinanza (PdC) son ...Scopri le date di pagamento del reddito di cittadinanza di dicembre 2021, a chi spetta l'Rdc e come si può spendere.