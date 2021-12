I due bambini morti nell’incendio in un campo nomadi alle porte di Foggia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ancora non sono state del tutto domate le fiamme che questa mattina intorno alle 9 hanno avvolto il campo nomadi di Stornara, a Foggia, distruggendo una baracca all’interno della quale sono stati trovati morti due bambini di 4 e 2 anni. Diverse le abitazioni di fortuna andate distrutte nella baraccopoli poco distante dal cimitero del paese che si trova alle porte del capoluogo pugliese. Non si conoscono ancora le cause dello scoppio dell’incendio, ma non è escluso che siano divampate da uno dei bracieri utilizzati per riscaldare l’accampamento. Resta in piedi anche la pista dolosa. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. Secondo quanto riportato dai soccorritori, i bambini sarebbero ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ancora non sono state del tutto domate le fiamme che questa mattina intorno9 hanno avvolto ildi Stornara, a, distruggendo una baracca all’interno della quale sono stati trovatiduedi 4 e 2 anni. Diverse le abitazioni di fortuna andate distrutte nella baraccopoli poco distante dal cimitero del paese che si trovadel capoluogo pugliese. Non si conoscono ancora le cause dello scoppio dell’incendio, ma non è escluso che siano divampate da uno dei bracieri utilizzati per riscaldare l’accampamento. Resta in piedi anche la pista dolosa. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. Secondo quanto riportato dai soccorritori, isarebbero ...

