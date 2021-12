Gf Vip, Tommaso Zorzi aveva previsto tutto? La frase su Alex Belli detta un anno fa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Su Twitter gira un video della scorsa edizione del Gf Vip che sta facendo discutere. Si tratta di un momento in cui Tommaso Zorzi commenta una scena tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Foto: Ufficio ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Su Twitter gira un video della scorsa edizione del Gf Vip che sta facendo discutere. Si tratta di un momento in cuicommenta una scena tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Foto: Ufficio ...

Advertising

infotommizorzi : RT @IsaeChia: Tommaso Zorzi sul #GfVip 6: “Ci sono delle scene per cui ci vuole un pelo sullo stomaco così, fingere e prendere per il cu*o… - infotommizorzi : RT @blogtivvu: Tommaso Zorzi: “Il GF Vip? Che pelo sullo stomaco per fingere in modo così becero!”, la perfetta analisi - Novella_2000 : Tommaso Zorzi attacca Soleil: 'Trovo becero prendere tutti per il c**o #gfvip #tzvip - 86_biancaneve : @BorziCarmela Quindi io come seguace di Tommaso (non accanita), Gaia o di Giulia S non posso avere un'altra visione… - ParliamoDiNews : Tommaso Zorzi sul Gf Vip 6: “Ci sono delle scene per cui ci vuole un pelo sullo stomaco così, fingere e prendere pe… -