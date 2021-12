Gf Vip 6 | Patrizia Mirigliani sui social formula una richiesta ad Alfonso Signorini | “Alfonso …”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Sta facendo parecchio discutere in queste ore un video che è stato diffuso suiproprio da. Quest’ultima, oltre ad essere la patron di Miss Italia è anche la mamma di Nicola Pisu, ovvero l’ex concorrente del Grande fratello vip 6 che è stato eliminato soltanto qualche settimana fa. Ebbene, la donna nelle scorse ore avrebbe postato un video sui, commentando quanto accaduto all’interno della casa più spiata d’Italia tra Miriana Trevisan e Nicola. Ma cosa ha dichiarato la donna? Nicola Pisu e Miriana Trevisan, il loro rapporto tormentato all’interno del Gf vip 6 Nicola Pisu è stato un concorrente di questa edizione del reality di casa Mediaset attualmente in corso. Il suo percorso all’interno del reality è stato piuttosto apprezzato, ma forse compromesso dal rapporto che poi si è ...

Advertising

ceci_patrizia : - ceci_patrizia : Hahaha attrice falsaa e bugiarda ? #fuorisoleil - ceci_patrizia : - ceci_patrizia : - ceci_patrizia : Ma Soleil non è una VIP! Capisco se questa cosa l’avesse detta una donna con una carriera alle spalle, ma lei esatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Patrizia

Maria è stata da poco invitata come ospite nel programma Casa Chi , dove ha raccontato del suo rapporto con le altre concorrenti, in particolare Sophie Codegoni ePellegrino. GF: Maria ...Nicola Pisu, quanto guadagna il figlio diMirigliani, concorrente del GF6 Alfonso Signorini: Instagram Tra i conduttori più amati del mondo dello spettacolo nostrano, Alfonso Signorini ...Sta facendo parecchio discutere in queste ore un video che è stato diffuso sui social proprio da Patrizia Mirigliani. Quest'ultima, oltre ad essere la patron di Miss Italia è anche la mamma di Nicola ...Questa sera nella Casa del GF Vip 6 ci saranno altri 3 nuovi importanti ingressi. Chi sono e come la prenderanno i vipponi?