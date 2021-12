Formazioni ufficiali Lazio Genoa | le scelte degli allenatori

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ledimatch valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Zaccagni, Pedro, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.(3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro. Allenatore: Shevchenko. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ILOVEPACALCIO : Serie A Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali - Ilovepalermocalcio - sportli26181512 : Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la Lazio… - tcm24com : Formazioni ufficiali: Lazio-Genoa #Lazio #Genoa #seriea - LALAZIOMIA : #Genoa #Lazio #Primopiano #SerieA #diretta DIRETTA Serie A, Lazio-Genoa | Segui la cronaca LIVE - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Lazio - Genoa: le formazioni ufficiali delle due squadre -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Il Bayern ha perso quattro delle 48 sfide in Bundesliga contro il Wolfsburg " tra leaffrontate almeno 10 volte nel massimo campionato, solo contro lo Uerdingen ha una ...in partite...Ledi Lazio - Genoa, match della diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 18:30 di venerdì 17 dicembre nella cornice dell'Olimpico. Biancocelesti a caccia dei tre ...Sono state rese note le formazioni ufficiali di Lazio e Genoa, che alle ore 18,30 si sfideranno sul terreno di gioco dello stadio Olimpico di Roma. Questi gli undici di partenza scelti dai ...Empoli Juventus Primavera streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 13^ giornata, squadre in campo a Monteboro ...