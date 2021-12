Esibizione Abu Dhabi 2021: Murray piega Nadal in due set e approda in finale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Andy Murray batte Rafael Nadal 6-3 7-5 nel giorno del ritorno in campo di quest’ultimo dopo 134 giorni di stop per infortunio e approda in finale all’Esibizione di Abu Dhabi 2021, dove affronterà il russo Andrey Rublev. Ottima prestazione da parte dello scozzese, che nel primo set sfrutta il break trovato a metà parziale, mentre nel secondo set è strepitoso nel strappare il servizio allo spagnolo proprio a un passo dal tie-break. Nel primo set l’avvio è migliore da parte di Nadal, capace anche di trovare una palla break nel terzo gioco senza però poterla convertire. I suoi turni di battuta iniziali filano via lisci e si approda sul 3-2 per lo scozzese senza break, ma ecco che nel sesto gioco Murray sorprende ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Andybatte Rafael6-3 7-5 nel giorno del ritorno in campo di quest’ultimo dopo 134 giorni di stop per infortunio einall’di Abu, dove affronterà il russo Andrey Rublev. Ottima prestazione da parte dello scozzese, che nel primo set sfrutta il break trovato a metà parziale, mentre nel secondo set è strepitoso nel strappare il servizio allo spagnolo proprio a un passo dal tie-break. Nel primo set l’avvio è migliore da parte di, capace anche di trovare una palla break nel terzo gioco senza però poterla convertire. I suoi turni di battuta iniziali filano via lisci e sisul 3-2 per lo scozzese senza break, ma ecco che nel sesto giocosorprende ...

