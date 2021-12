Combinata nordica, individuale femminile: Gianmoena 9ª dopo il salto, Sieff attardata (Di venerdì 17 dicembre 2021) La prova di salto dell’individuale femminile valido per la Coppa del Mondo di Combinata nordica, disputata sul trampolino HS98 di Ramsau ac Dachstein, in Austria, ha visto andare in scena, come da previsione, l’assolo di Gyda Westvold Hansen. La dominatrice di questo inizio di stagione con 4 vittorie in altrettante gare, si posiziona al primo posto provvisorio dopo la prova di salto. La fuoriclasse norvegese ha ottenuto 129.1 punti, infliggendo un distacco di ben 7,3 punti, in termini di tempo 29?, alla slovena Ema Volasek. Terza la giapponese Yuna Kasai, staccata di 7,7 punti e 31?. Ai piedi del podio provvisorio l’altra slovena, Silva Verbic, distante 10,2 punti e 41? prima della prova sugli sci stretti. Quinta, la più piccole delle sorelle Leinan Lund, Marte, ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) La prova didell’valido per la Coppa del Mondo di, disputata sul trampolino HS98 di Ramsau ac Dachstein, in Austria, ha visto andare in scena, come da previsione, l’assolo di Gyda Westvold Hansen. La dominatrice di questo inizio di stagione con 4 vittorie in altrettante gare, si posiziona al primo posto provvisoriola prova di. La fuoriclasse norvegese ha ottenuto 129.1 punti, infliggendo un distacco di ben 7,3 punti, in termini di tempo 29?, alla slovena Ema Volasek. Terza la giapponese Yuna Kasai, staccata di 7,7 punti e 31?. Ai piedi del podio provvisorio l’altra slovena, Silva Verbic, distante 10,2 punti e 41? prima della prova sugli sci stretti. Quinta, la più piccole delle sorelle Leinan Lund, Marte, ...

