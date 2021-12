Ascolti TV | Giovedì 16 dicembre 2021. Un Professore chiude in bellezza (23% – 4.7 mln). Caduta Libera – Campionissimi 13.8%. Floppano i 60 anni di Rai 2 (3.3%) (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un Professore - Damiano Gavino e Nicolas Maupas Nella serata di ieri, Giovedì 16 dicembre 2021, su Rai1 l’ultima puntata di Un Professore ha conquistato 4.699.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 Caduta Libera – Campionissimi ha raccolto davanti al video 2.468.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 60 sul 2 ha interessato 663.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1 il match Sampdoria-Torino, utile per i sedicesimi di Coppa Italia, ha catturato l’attenzione di 1.170.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Non ci Resta che Vincere ha raccolto davanti al video 687.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 983.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un- Damiano Gavino e Nicolas Maupas Nella serata di ieri,16, su Rai1 l’ultima puntata di Unha conquistato 4.699.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5ha raccolto davanti al video 2.468.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 60 sul 2 ha interessato 663.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1 il match Sampdoria-Torino, utile per i sedicesimi di Coppa Italia, ha catturato l’attenzione di 1.170.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Non ci Resta che Vincere ha raccolto davanti al video 687.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 983.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato ...

Advertising

occhio_notizie : L'ultima puntata di Un Professore batte il record d'ascolti di questo giovedì sera #datiauditel #ascoltitv - see_lallero : Sono arrivati anche i dati della prima di #MasterChefIt su Sky Uno e +1 - see_lallero : Gran finale di #UnProfessore che si attesta al 23% in media, #CadutaLibera Campionissimi invece si ferma al 13.8% - Mattiabuonocore : Scotti fa più spettatori con la replica in preserale (2.437.000 - 15.9% anteprima + 3.343.000 - 18.3%) che in prima… - Mattiabuonocore : Lady Gucci sul Nove al 2.4% -