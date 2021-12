Alex Belli è tornato in Casa: il confronto scottante con Soleil (VIDEO) (Di sabato 18 dicembre 2021) Alex Belli è tornato in Casa per avere un confronto scottante con la gieffina Soleil Sorge. Ecco cos’è accaduto L’attore Alex Belli per la ventottesima puntata è tornato nella Casa del Grande Fratello per un confronto con alcuni gieffini e le loro dichiarazioni dopo la sua uscita ma soprattutto con Soleil Sorge. I due in questi ultimi mesi all’interno del reality show hanno stretto un legame d’amicizia speciale, inaspettatamente lo scorso lunedì l’attore durante il confronto con sua moglie Delia Duran non ha rispettato le misure di sicurezza ed è stato squalificato definitivamente dal gioco. Leggi anche –> diretta grande fratello vip puntata di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 dicembre 2021)inper avere uncon la gieffinaSorge. Ecco cos’è accaduto L’attoreper la ventottesima puntata ènelladel Grande Fratello per uncon alcuni gieffini e le loro dichiarazioni dopo la sua uscita ma soprattutto conSorge. I due in questi ultimi mesi all’interno del reality show hanno stretto un legame d’amicizia speciale, inaspettatamente lo scorso lunedì l’attore durante ilcon sua moglie Delia Duran non ha rispettato le misure di sicurezza ed è stato squalificato definitivamente dal gioco. Leggi anche –> diretta grande fratello vip puntata di ...

mattino5 : #GFVIP, Soleil e Alex Belli: questa sera l'attore è pronto a rientrare nella casa per un confronto ?? #Mattino5 - michicima : Io non mi rassegno Come devo fare? Senza Alex Belli non riesco più a interessarmi a tutto il resto... #GFVIP #solex - a_tortorella : L'unico che non ha cambiato pensiero con il Super Io Alex Belli #Biagio #GFVIPParty #GrandeFratelloVip… - AnnaLizzy68 : RT @EmanueleDiRocco: Il fondotinta sbagliato su Alex Belli con i segni della terra ai lati del viso. #GFVip - breaking_dawn26 : RT @pazzeska6: ma come si fa a non ridere quando alex belli ti parla? #gfvip -