Webuild | linea Av Ac Napoli-Bari modello sostenibile

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Nei giorni che precedono il Natale muoversi all’interno di uno dei centri commerciali più affollati del Sud Italia non è impresa facile. Lo è ancor meno se si guida un autoarticolato che deve entrare in un cantiere costruito a pochi metri dai negozi. Così il Gruppoè impegnato nella realizzazione di due tratte dellaAV/AC, ossia la Apice-Hirpinia e la-Cancello. La prima prevede una sezione lunga 18,7 Km tra la stazione di Apice in provincia di Benevento e quella di Hirpinia sita nel comune di Ariano Irpino in provincia di Avellino, la costruzione della stazione di Hirpinia, 3 gallerie naturali e 4 viadotti. La tratta-Cancello, che prevede una sezione di 15,5 Km tra il capoluogo campano e località Cancello, consentirà di portare i binari della ...