Torino vuole il suo Ddl Zan: verso un provvedimento comunale. «Contrasteremo tutte le discriminazioni» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Torino vuole un suo Ddl Zan comunale. È questo uno degli obiettivi del mandato quinquennale della giunta guidata dal dem Stefano Lo Russo e illustrata oggi, 16 dicembre, dall'assessore alle Pari Opportunità del comune di Torino, Jacopo Rosatelli. L'idea, come spiegato da Rosatelli, è quella di formulare «una delibera quadro che mira a contrastare tutte le forme di discriminazione, da quelle più classiche contro le donne e le persone Lgbtqi+, a quelle contro i disabili, e che impegni l'amministrazione, trasversalmente e strategicamente, in tutto quello che fa, ad avere attenzione alle discriminazioni». Il lavoro si inserisce in una dimensione «sia di contrasto alle discriminazioni, ma anche di promozione della cultura del rispetto, come era il Ddl Zan».

