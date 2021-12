Tissone “La sicurezza non è un costo, investire di più sul settore” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Essere scesi in piazza a scioperare è stato un fatto di giustizia, per una più equa distribuzione delle ricchezze e delle risorse, soprattutto adesso che arrivano i fondi del Pnrr”. Lo afferma il segretario generale della Silp Cgil, Daniele Tissone, nel corso di una intervista all’Italpress, in riferimento allo sciopero generale proclamato per il 16 dicembre da Cgil e Uil. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Essere scesi in piazza a scioperare è stato un fatto di giustizia, per una più equa distribuzione delle ricchezze e delle risorse, soprattutto adesso che arrivano i fondi del Pnrr”. Lo afferma il segretario generale della Silp Cgil, Daniele, nel corso di una intervista all’Italpress, in riferimento allo sciopero generale proclamato per il 16 dicembre da Cgil e Uil. sat/red su Il Corriere della Città.

