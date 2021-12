Tante novità in arrivo su Riders Republic di Ubisoft

Leggi su g-stadia

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella giornata di ieriha mostrato leche ci attendono in Winter Bash, l’evento festivo di! Winter Bash avrà inizio oggi, 16 Dicembre, e porterà con se una nuova stagione, nuovi eventi, nuovi kit esotici, eventi live esclusivi, abiti unici, gare di massa e molto altro! https://youtu.be/gvWnsKMtHcsVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Winter Bash Season 1(https://youtu.be/gvWnsKMtHcs) Ma leinnon sono finite, il gioco ha infatti ricevuto l’aggiornamento numero 5 con tutte le modifiche che seguono nella patch note di seguito: NUOVE CARATTERISTICHE · Pagina Sport aggiunta al negozio. · Aggiunte nuove emoticon. · Aggiunta una ...