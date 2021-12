Strage di bambini al parco giochi | il castello gonfiabile vola via | scena straziante

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tragico incidente in Australia dove quattrosono rimasti uccisi e altri cinque feriti in un. Mentre istavano giocando in un, una forte folata di vento lo ha fattore in aria facendo poi cadere i piccoli da un'altezza di 10 metri. La vittime, duee due bambine, erano in gita con una scuola elementare di Devonport, in Tasmania. Il comandante di polizia Debbie Williams, ha definito la"molto angosciante". "Sembra che una raffica di vento abbia causato il sollevamento delin aria", ha detto ai giornalisti Williams fuori dalla Hillcrest Primary School. Dal canto suo, il premier australiano Scott Morrison ha parlato di un incidente ...