Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland: "Nessuno vuole vedere vuole vedere Peter Parker fare sesso!" (Di giovedì 16 dicembre 2021) I protagonisti di Spider-Man: No Way Home Tom Holland e Zendaya pensano che una scena di sesso nel film sarebbe stata inopportuna. Spider-Man: No Way Home è finalmente arrivato al cinema, per la gioia di tutti i fan, e arrivano anche molte curiosità in merito, come il fatto che Tom Holland e Zendaya siano contrari alle scene di sesso nel film, ritenute inappropriate per il suo personaggio di Peter Parker. In una recente intervista con Yahoo! Entertainment, il protagonista di Spider-Man: No Way Home Tom Holland ha parlato di quanto amore ci sia in quest'ultimo film. In particolare, all'attore 25enne (che sullo schermo interpreta un liceale) è stato chiesto cosa ne ...

