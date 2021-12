Sci: quello slalom di norme per scendere in pista (Di giovedì 16 dicembre 2021) Più che la variante Omicron, sono i continui cambi di regole a incidere sulle prenotazioni invernali. Un settore che vale 12 miliardi di euro di fatturato e che spera di ripartire dopo due anni difficili. In attesa degli stranieri. Tutti pronti? Si parte, forse. La grande macchina della neve ha acceso i motori. Sono trascorsi circa 10 giorni dalla data ufficiale di avvio della stagione sciistica - da tradizione fissata per il 4 dicembre - e la situazione è ancora di massima incertezza. A parte alcune località iconiche come Cortina, dove gli alberghi sono tutti esauriti, il resto dell’arco alpino vive con il fiato sospeso la variante Omicron. L’impennata di contagi in Alto Adige, Friuli, Veneto e Valle d’Aosta dovuta anche alla vicinanza con Paesi quali Austria e Germania, in emergenza Covid, minaccia una ripresa che vale 60.000 posti di lavoro, 12 miliardi di fatturato e circa il 2% ... Leggi su panorama (Di giovedì 16 dicembre 2021) Più che la variante Omicron, sono i continui cambi di regole a incidere sulle prenotazioni invernali. Un settore che vale 12 miliardi di euro di fatturato e che spera di ripartire dopo due anni difficili. In attesa degli stranieri. Tutti pronti? Si parte, forse. La grande macchina della neve ha acceso i motori. Sono trascorsi circa 10 giorni dalla data ufficiale di avvio della stagione sciistica - da tradizione fissata per il 4 dicembre - e la situazione è ancora di massima incertezza. A parte alcune località iconiche come Cortina, dove gli alberghi sono tutti esauriti, il resto dell’arco alpino vive con il fiato sospeso la variante Omicron. L’impennata di contagi in Alto Adige, Friuli, Veneto e Valle d’Aosta dovuta anche alla vicinanza con Paesi quali Austria e Germania, in emergenza Covid, minaccia una ripresa che vale 60.000 posti di lavoro, 12 miliardi di fatturato e circa il 2% ...

