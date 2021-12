Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: Clement Noel domina lo slalom della Val di Fassa, 13° Tobias Kastlunger (Di giovedì 16 dicembre 2021) Era il grande favorito, visto il suo status, e Clement Noel non ha mancato il colpo. Il francese, infatti, ha fatto suo lo slalom della Val di Fassa, valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2021-2022. Sulle nevi italiane il fuoriclasse transalpino ha sfruttato l’occasione per affinare la propria condizione, e ha concluso con il tempo complessivo di 1:55.49 (prima manche 59.67, seconda 55.82) precedendo di ben 1.15 secondi il norvegese Alexander Steen Olsen, mentre completa il podio lo statunitense Jett Seymour a 1.25. Quarta posizione per il belga Arnaud Marchant a 1.81 da Nole, quinta per il tedesco David Ketterer a 2.08, quindi è sesto il bulgaro Albert Popov a 2.11. Settimo lo svizzero ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Era il grande favorito, visto il suo status, enon ha mancato il colpo. Il francese, infatti, ha fatto suo loVal di, valevole per ladi scimaschile. Sulle nevi italiane il fuoriclasse transha sfruttato l’occasione per affinare la propria condizione, e ha concluso con il tempo complessivo di 1:55.49 (prima manche 59.67, seconda 55.82) precedendo di ben 1.15 secondi il norvegese Alexander Steen Olsen, mentre completa il podio lo statunitense Jett Seymour a 1.25. Quarta posizione per il belga Arnaud Marchant a 1.81 da Nole, quinta per il tedesco David Ketterer a 2.08, quindi è sesto il bulgaro Albert Popov a 2.11. Settimo lo svizzero ...

