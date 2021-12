Sampdoria-Torino | le formazioni ufficiali | la scelta su Quagliarella!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ci siamo, è arrivato il momento di scendere in campo anche per. In palio c’è il passaggio al prossimo turno di Coppa Italia. Agli ottavi ad attendere la vincente ci sarà la Juventus. Come di consueto, spesso i club danno spazio ad ampi turnover per le partite del trofeo Nazionale, in modo da far giocare anche chi il campo lo ha visto pochissime volte. Entrambe le squadre hanno deciso di schierare i due portieri di riserva, Falcone per i liguri e Berisha per i granata. D’aversa decide di lasciare in panchina i titolarissimi in difesa: titolari Dragusin e Murru. A centrocampo, l’intoccabile è Thorsby. C’è Depaoli. Quagliarella dal primo minuto con Verre. Juric cambia il modulo die schiera il 4-3-3. In difesa si rivede Izzo dal primo minuto di fianco all’inamovibile Buongiorno. Titolare Ansaldi. A ...