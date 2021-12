Piera Maggio, la brutta notizia è appena arrivata: c’è la conferma (Di giovedì 16 dicembre 2021) Anche la pm ha chiesto l'assoluzione per Sgargabonzi, lo scrittore aretino (al secolo Alessandro Gori) che è accusato di diffamazione nei confronti di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone. Si è celebrata oggi una nuova udienza sul caso che ha sollevato un intenso dibattito a livello nazionale sulla libertà di espressione. "Le parole usate sui social - ha pronunciato la pm Michela Rossi - a nostro avviso non costituiscono diffamazione, ma rientrano nella sfera della satira. Per questo chiedo che l'imputato venga assolto perché il fatto non sussiste". La sentenza sarà pronunciata il prossimo 20 dicembre dalla giudice Isa Salerno. Oggi, in aula, il legale dell'imputato, Niki Rappuoli, ha rinunciato ad ascoltare l'ultimo testimone (il professor Simonetti) ma ha depositato una articolata memoria che ripercorre la vicenda e nella quale Gori spiega il ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 16 dicembre 2021) Anche la pm ha chiesto l'assoluzione per Sgargabonzi, lo scrittore aretino (al secolo Alessandro Gori) che è accusato di diffamazione nei confronti di, mamma di Denise Pipitone. Si è celebrata oggi una nuova udienza sul caso che ha sollevato un intenso dibattito a livello nazionale sulla libertà di espressione. "Le parole usate sui social - ha pronunciato la pm Michela Rossi - a nostro avviso non costituiscono diffamazione, ma rientrano nella sfera della satira. Per questo chiedo che l'imputato venga assolto perché il fatto non sussiste". La sentenza sarà pronunciata il prossimo 20 dicembre dalla giudice Isa Salerno. Oggi, in aula, il legale dell'imputato, Niki Rappuoli, ha rinunciato ad ascoltare l'ultimo testimone (il professor Simonetti) ma ha depositato una articolata memoria che ripercorre la vicenda e nella quale Gori spiega il ...

