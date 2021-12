Omicron, in Gran Bretagna nuovo record di casi: 88.376 casi e 146 vittime in 24 ore (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si aggrava ancora il bilancio della pandemia Covid in Gran Bretagna. Le autorità sanitarie inglesi hanno diffuso poco fa la notizia di un nuovo record di contagi nel Paese: 88.376... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si aggrava ancora il bilancio della pandemia Covid in. Le autorità sanitarie inglesi hanno diffuso poco fa la notizia di undi contagi nel Paese: 88.376...

