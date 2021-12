Oggi pomeriggio segui il webinar EUROSOFIA sulla didattica inclusiva a cura della Dott.ssa Chiocca, del Dott. Ciraci e dell’Avv. Miceli (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’azione formativa di EUROSOFIA procede senza sosta. La nostra mission prevede il supporto costante del personale scolastico. Cerchiamo di offrire il nostro ausilio attraverso webinar gratuiti a cura di esperti che analizzano i decreti e illustrano in maniera schematica e sintetica gli aspetti normativi e le opportunità culturali e formative proposte dall’ente. Oggi pomeriggio trasmetteremo L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’azione formativa diprocede senza sosta. La nostra mission prevede il supporto costante del personale scolastico. Cerchiamo di offrire il nostro ausilio attraversogratuiti adi esperti che analizzano i decreti e illustrano in maniera schematica e sintetica gli aspetti normativi e le opportunità culturali e formative proposte dall’ente.trasmetteremo L'articolo .

Advertising

emergenzavvf : Bloccata dalle fiamme in casa, salvata una donna dai #vigilidelfuoco: due squadre al lavoro oggi pomeriggio a Imola… - reportrai3 : Oggi pomeriggio Guido D'Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, è venuto a salutare Sigfrido Ranu… - GiuseppeConteIT : Oggi pomeriggio sono stato ospite negli studi dell’agenzia @Adnkronos per un’intervista a tutto tondo sui tanti tem… - Mikissecret : RT @Dida_ti: @Lilliflo ??????buon pomeriggio Lilli cara???????scusami oggi sono in ritardo non sono riuscita prima...????ti auguro tante cose bell… - littleitaely : Mi sono appena svegliata e già non voglio vivere oggi. Quindi tornerò a dormire e spero che oggi pomeriggio mi mand… -