Molise, Puglia e Sardegna sono le regioni dell'Europa occidentale in cui i dati sull'epidemia stanno andando meglio – La mappa (Di giovedì 16 dicembre 2021) Aggiornata la mappa dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che analizza la situazione della pandemia di Coronavirus nelle diverse regioni europee. La mappa è stata realizzata combinando i dati relativi al tasso di positività e al numero di casi individuati su una popolazione di 100 mila abitanti. Le uniche regioni dell'Europa occidentale a essere rimaste gialle, e quindi con una bassa incidenza del virus, sono tutte italiane: si tratta di zone in cui il tasso di positività è superiore al 4 per cento o inferiore a questa soglia ma con un'incidenza bisettimanale che supera i 50 casi ogni 100 mila abitanti. Le regioni che rientrano in questa categoria sono: Molise, ...

