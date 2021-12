“Minacciano i calciatori”: il CT fa scoppiare l’allarme per la Coppa d’Africa (Di giovedì 16 dicembre 2021) Coppa d’Africa in dubbio a causa della nuova variante Covid-19. I club europei non liberano i calciatori: parla il CT del Marocco. La questione Coppa d’Africa continua a tenere banco. Anche i club europei osservano l’evolversi della situazione in vista dell’avvio del torneo previsto per i primi di gennaio 2022. Numerose società, però, non vorrebbero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 16 dicembre 2021)in dubbio a causa della nuova variante Covid-19. I club europei non liberano i: parla il CT del Marocco. La questionecontinua a tenere banco. Anche i club europei osservano l’evolversi della situazione in vista dell’avvio del torneo previsto per i primi di gennaio 2022. Numerose società, però, non vorrebbero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

