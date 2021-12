Matrimonio lampo a Uomini e Donne: Angela e Antonio scelgono venerdì 17 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Grandi emozioni nella puntata di Uomini e Donne oggi. E pensare che nello stesso studio, pochi minuti prima era esploso il caos per la storia di Andrea Nicole! In quello stesso studio invece, due persone si sono incontrare, conosciute e a quanto pare più che innamorate. Sono Angela e Antonio che hanno avuto una sorta di colpo di fulmine. A ottobre si sono incontrati, il 17 ottobre si sono visti per la prima volta e praticamente a distanza di tre mesi hanno deciso di sposarsi. E’ stata Angela felicissima ad annunciare il Matrimonio nello studio di Uomini e Donne! Antonio infatti stava raccontando di come era stato bello uscire dal programma, conoscersi, lasciarsi travolgere da una storia che ha davvero dato tutto quello che entrambi si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 dicembre 2021) Grandi emozioni nella puntata dioggi. E pensare che nello stesso studio, pochi minuti prima era esploso il caos per la storia di Andrea Nicole! In quello stesso studio invece, due persone si sono incontrare, conosciute e a quanto pare più che innamorate. Sonoche hanno avuto una sorta di colpo di fulmine. A ottobre si sono incontrati, il 17 ottobre si sono visti per la prima volta e praticamente a distanza di tre mesi hanno deciso di sposarsi. E’ statafelicissima ad annunciare ilnello studio diinfatti stava raccontando di come era stato bello uscire dal programma, conoscersi, lasciarsi travolgere da una storia che ha davvero dato tutto quello che entrambi si ...

Advertising

davided81 : Ah si sposano domani praticamente un matrimonio lampo come quelli di Beautiful #uominiedonne - ivandileonardo : Si però Angela manco crederci così subito dopo 3 mesi Capisco tutto ma sto matrimonio lampo anche meno #uominiedonne - HikariLuci : Chiariamo un concetto: anche se il bel tenebroso non dovesse mettersi con ?? comunque non starà con voi quindi anche… - giannonepaolo : RT @OfferteSconti21: ?? OFFERTA LAMPO ? Catena Luminosa Esterno LED,7.6M Luce Stringa Esterno Solare,IP44 Impermeabile Luci Stringa Lampadi… - TricksMale : RT @OfferteSconti21: ?? OFFERTA LAMPO ? Catena Luminosa Esterno LED,7.6M Luce Stringa Esterno Solare,IP44 Impermeabile Luci Stringa Lampadi… -