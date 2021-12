Lady Gaga sulla comunità LGBT: “Non la rappresento, ma senza di loro non sarei quella che sono” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lady Gaga è una delle più famose alleate della comunità LGBT (e l’ha dimostrato anche a Che Tempo Che Fa) e dico ‘alleata’ proprio perché non ne fa parte. Questo l’ha ribadito la diretta interessata in una recente intervista rilasciata al The Advocate per promuovere House of Gucci. La popstar ha anche dichiarato che senza la comunità LGBT+ non sarebbe la persona che è adesso. “Mi piacerebbe dire una cosa che sento davvero. sono una grande sostenitrice della comunità LGBTQ+ ma non parlo per loro. Quello che dirò è che non sono qui per rappresentare questa comunità perché non hanno bisogno che parli per loro. Ma sono qui per parlare ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 dicembre 2021)è una delle più famose alleate della(e l’ha dimostrato anche a Che Tempo Che Fa) e dico ‘alleata’ proprio perché non ne fa parte. Questo l’ha ribadito la diretta interessata in una recente intervista rilasciata al The Advocate per promuovere House of Gucci. La popstar ha anche dichiarato chela+ non sarebbe la persona che è adesso. “Mi piacerebbe dire una cosa che sento davvero.una grande sostenitrice dellaQ+ ma non parlo per. Quello che dirò è che nonqui per rappresentare questaperché non hanno bisogno che parli per. Maqui per parlare ...

