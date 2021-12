Il messaggio di Salvini a Morisi: "Può tornare subito" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il leader della Lega non esclude un ritorno del guru social nel suo staff dopo la richiesta di archiviazione: "È una bravissima persona massacrata sul nulla, la mia porta per lui è sempre aperta" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il leader della Lega non esclude un ritorno del guru social nel suo staff dopo la richiesta di archiviazione: "È una bravissima persona massacrata sul nulla, la mia porta per lui è sempre aperta"

Giovanni Orsina: "Per il Colle Meloni dice Berlusconi, ma preferisce Draghi" A me quello è parso un discorso molto tattico, il cui messaggio di fondo era: non pensiate di ... Salvini e Meloni hanno preso con Berlusconi un impegno morale, ma dotato anche di un sottinteso politico ...

Giovanni Orsina: "Per il Colle Meloni dice Berlusconi, ma preferisce Draghi" A me quello è parso un discorso molto tattico, il cui messaggio di fondo era: non pensiate di ... Salvini e Meloni hanno preso con Berlusconi un impegno morale, ma dotato anche di un sottinteso politico ...

Quirinale: Calenda, 'Salvini a me ha mandato un messaggio, sua iniziativa giusta'

Quirinale, superMario Draghi aspetta: spunta anche il nome Cartabia Il teatro Quirinale: i bene informati assicurano che a Draghi interesserebbe molto lasciare Palazzo Chigi per spostarsi al Colle. Ma il premier fa la conta dei rischi. Che aria tira tra i partiti?

