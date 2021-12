Henry: «Venezia, farò meglio. Voglio diventare come Vlahovic» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Thomas Henry, attaccante del Venezia, ha parlato in conferenza stampa: le dichiarazioni del francese Thomas Henry, attaccante del Venezia, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del francese. Venezia – «Penso di dover e poter fare meglio, con la squadra mi trovo bene, quando arrivi in Italia da un campionato estero c’è sempre bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi. Sto imparando velocemente, posso fare anche di meglio e sono sicuro di poter crescere tanto con il passare del tempo».DIFFICOLTA’ – «I difensori e la tattica delle squadre in generale. In Belgio ci sono più spazi perché tutte le squadre puntano a fare gol, qua invece le squadre sono compatte, è difficile trovare spazio tra le linee e penso ci siano i più forti difensori del mondo. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Thomas, attaccante del, ha parlato in conferenza stampa: le dichiarazioni del francese Thomas, attaccante del, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del francese.– «Penso di dover e poter fare, con la squadra mi trovo bene, quando arrivi in Italia da un campionato estero c’è sempre bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi. Sto imparando velocemente, posso fare anche die sono sicuro di poter crescere tanto con il passare del tempo».DIFFICOLTA’ – «I difensori e la tattica delle squadre in generale. In Belgio ci sono più spazi perché tutte le squadre puntano a fare gol, qua invece le squadre sono compatte, è difficile trovare spazio tra le linee e penso ci siano i più forti difensori del mondo. ...

Advertising

TMWSampdoria : Venezia, Henry: 'Con Lazio e Sampdoria ci proveremo. Quella di Genova gara più importante' - TuttoFanta : ??#VENEZIA, le parole di #Henry: 'Quando arrivi in Italia da un campionato estero c'è sempre bisogno di un po' di te… - TuttoVenezia : #Henry: 'Contro la #Sampdoria punti importanti in palio, posso diventare un attaccante completo' #serieA #venezia - reeverbero : Quando gioca il Venezia ma T.Henry col numero 14 resta in panchina. - liviozeta67 : @juvemyheart Luca, il Venezia ha Henry come centravanti. Non pretendo di vincere lo scudetto, pretendo di essere tr… -