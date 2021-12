Green pass: prefetto Torino, direttiva sarà più rigida (Di giovedì 16 dicembre 2021) "Il divieto non è proponibile, anche da un punto di vista costituzionale, ma i commercianti stiano tranquilli: sabato la manifestazione dei No Green pass non toccherà il centro cittadino". Il prefetto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) "Il divieto non è proponibile, anche da un punto di vista costituzionale, ma i commercianti stiano tranquilli: sabato la manifestazione dei Nonon toccherà il centro cittadino". Il...

borghi_claudio : Fatta interrogazione su quanti membri delle forze dell'ordine sono sospesi per non avere il supergreenpass e quanti… - borghi_claudio : Mannaggia, la regione più vaccinata d'Italia? Senza i cortei no green pass? Contagi più alti di aprile quando non e… - TgLa7 : Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha disposto il foglio di via obbligatorio per tre anni, dal comune di Por… - anto_a_a : RT @GaribaldiPaolo: Storica sentenza del TAR di Milano, illegittimo il Daspo per i manifestanti NO GREEN PASS !! - ReggioPress : Pranzi e cene di Natale, “10% di disdette causa Super Green Pass”. VIDEO -