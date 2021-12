GF Vip | Samy rivela | “Alex e Soleil? Tutto programmato”

(Di giovedì 16 dicembre 2021)Youssef, uno degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ha svelato un retroscena sul rapporto traBelli e Delia Duran. Secondo il modello egiziano, l’attore e la moglie avrebbero pianificato tutta ciò che è avvenuto nel reality conSorge: “Ancora credete che non fosse?”. Continuano le indiscrezioni suBelli e Delia Duran. Dopo che l’attore ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip, seguendo la moglie fuori dal programma, si rincorrono le voci sul rapporto tra i due: hanno architettatociò che è accaduto nel reality oppure sono una coppia aperta? Delia lo perdonerà oppure ci sarà un altro divorzio dopo quello dalla prima moglie Katarina? A dire la sua sulla vicenda ci ha pensatoYoussef, il modello egiziano che è ...

Cosa è successo dopo l'abbandono/squalifica di Alex Belli dal GF? A raccontare un retroscena sul post puntata di lunedì scorso, ci ha pensato un ex gieffino dell'edizione,Youssef , nel corso di una recente diretta su Instagram.Youssef ed il ...A smascherare la coppia ci ha pensato l'ex gieffinoYoussef , che ha rivelato un clamoroso retroscena accaduto dopo l'ultima puntata del Grande Fratello. Il retroscena diYoussef su ...L'ex gieffino Samy svela un interessante retroscena su Alex e Delia dopo la diretta del Gf Vip.. Il retroscena di Samy Youssef su Alex Belli e Delia Duran Nel corso di una diretta Instagram con Claris ...Ex gieffino svela un retroscena su Alex Belli e Delia Duran in hotel dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, cosa è successo. Video.