GF Vip | Alex Belli rientra nella casa?

(Di giovedì 16 dicembre 2021)nonostante sia uscito lunedì scorso dalladel Grande Fratello Vip continua ad essere al centro dei discorsi dei gieffini. Tra i concorrenti inoltre c’è chi è fermamente convinto che l’attore presto farà ritornopiù spiata d’Italia. Ma sarà veramente così? L’uscita didalladel Grande Fratello Vip ha lasciato tutti senza parole; l’attore ha deciso di violare consapevolmente le norme anti-Covid e abbracciare la sua amata Delia.in questo modo, ha deciso di mettere fine a ciò che stava nascendo con la bella Soleil Sorgepiù spiata d’Italia, per sistemare le cose con sua moglie Delia. Dopo la sua uscita molti gieffini hanno continuato a parlare ...

... mamma di Soleil Sorge , non ha mai visto di buon occhio il rapporto della figlia conBelli . Ora che l'attore di Centrovetrine è stato squalificato dal Grande Fratello, la madre dell'...Tempo di importanti confessioni al Grande Fratello. A distanza di pochi giorni dall'uscita diBelli, Davide Silvestri ha confessato di voler cambiare strategia di gioco e dare finalmente una svolta al suo percorso nella Casa di Cinecittà. ...Biagio D'Anelli a letto con Miriana Trevisan mette le cose in chiaro e lei ci resta male, il gieffino si allontana da lei perché è fidanzato?Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 13 dicembre, Delia Duran aveva avvertito Alex Belli: “Dovrai riconquistarmi”. Con l’eliminazione dell’attore di CentoVetrine ...