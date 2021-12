Gazzetta: Osimhen, presa l’impronta del viso per realizzare la maschera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Victor Osimhen è tornato ad allenarsi sul campo, anche se sta effettuando un lavoro personalizzato lontano dal gruppo, per evitare traumi o contatti che possano dargli problemi dopo l’operazione al volto. Ma qualcosa si muove, qualcosa che può far ipotizzare un rientro in campo tra qualche settimana. La Gazzetta dello Sport scrive che finalmente è stata presa l’impronta del viso del nigeriano per realizzare la maschera protettiva che gli consentirà di giocare senza problemi. Una buona notizia. “Intanto è stata presa l’impronta del viso di Osimhen per realizzare la maschera”. Qualche giorno fa il medico che si occuperà della realizzazione della protezione dichiarò, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 dicembre 2021) Victorè tornato ad allenarsi sul campo, anche se sta effettuando un lavoro personalizzato lontano dal gruppo, per evitare traumi o contatti che possano dargli problemi dopo l’operazione al volto. Ma qualcosa si muove, qualcosa che può far ipotizzare un rientro in campo tra qualche settimana. Ladello Sport scrive che finalmente è statadeldel nigeriano perlaprotettiva che gli consentirà di giocare senza problemi. Una buona notizia. “Intanto è statadeldiperla”. Qualche giorno fa il medico che si occuperà della realizzazione della protezione dichiarò, ...

