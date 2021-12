Fdi | su Roma-Lido interventi immediati

(Di giovedì 16 dicembre 2021)– “La linea ferroviarianon deve essere lasciata nella sua condizione di inefficienza, urgonorapidi per ripristinare un livello di servizio mediamente accettabile. Nell’attesa di un passaggio di gestione, più volte annunciato e sempre rimandato, con Atac e Regione Lazio che si rimpallavano la responsabilità, all’utenza è stato erogato per anni un servizio disastroso.” “Oggi in X Municipio su richiesta di Fdi si è tenuto un Consiglio Straordinario nel corso del quale è stato approvato all’unanimità un documento che impegna Presidente e Giunta del Decimo ad attivarsi presso Regione e Comune.” “Molte delle proposte contenute nel testo sono già state più volte avanzate da Fdi nelle diverse assemblee, così come tante sono state negli anni le interrogazioni fatte alla Pisana, in Campidoglio ed in ...

