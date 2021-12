Enea | orti spaziali e “ricette di luce” | prende forma il progetto SOLE

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Sviluppare sistemi di illuminazione LED ad alta tecnologia da utilizzare in ‘’ per coltivare micro-ortaggi in grado di integrare la dieta degli astronauti con sostanze ad elevato potere nutrizionale. È l’obiettivo del(“Sistema Ottico di illuminamento e controllo iperspettrale per la coltivazione di piante finalizzato ad applicazioni”), che vede in campo, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’azienda G&A Engineering. L’aspetto innovativo delconsiste nella ricerca e messa a punto delle migliori “di”, cioè le combinazioni di LED a diverse lunghezze d’onda più efficaci nell’indurre la pianta a produrre sostanze bioattive in un sistema automatizzato e controllato. ...