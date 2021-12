Covid: donna di Frosinone chiede un risarcimento alla Cina, Pechino si rifiuta di presentarsi in udienza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il governo cinese ha rifiutato di farsi giudicare dai giudici italiani che devono accertare le responsabilità sulla diffusione” del Covid “e sui ritardi nelle comunicazioni da parte della Cina”. Lo annuncia il Codacons, che rende noto quanto avvenuto oggi nel corso dell’udienza davanti al Tribunale di Frosinone, la dottoressa Taormina, nella causa intentata dal Codacons contro la Repubblica Popolare Cinese per conto di una cittadina residente a Frosinone. La donna chiedeva al governo di Pechino un risarcimento danni dopo aver perso la madre a causa del Covid, ed aver subito lei stessa un ricovero in ospedale per gravi complicazioni polmonari sempre a seguito di contagio da ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il governo cinese hato di farsi giudicare dai giudici italiani che devono accertare le responsabilità sulla diffusione” del“e sui ritardi nelle comunicazioni da parte della”. Lo annuncia il Codacons, che rende noto quanto avvenuto oggi nel corso dell’davanti al Tribunale di, la dottoressa Taormina, nella causa intentata dal Codacons contro la Repubblica Popolare Cinese per conto di una cittadina residente a. Lava al governo diundanni dopo aver perso la madre a causa del, ed aver subito lei stessa un ricovero in ospedale per gravi complicazioni polmonari sempre a seguito di contagio da ...

