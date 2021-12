Covid, balzo delle terapie intensive: +47 posti letto occupati rispetto a ieri. I DATI (Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo il bollettino del 16 dicembre, continua a salire il numero di pazienti positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 917 persone - con 101 nuovi ingressi - e negli altri reparti 7.338 (+29). Nelle ultime 24 ore in Italia sono 26.109 i nuovi casi di coronavirus registrati, su 718.281 tamponi effettuati. La percentuale di positivi sui test fatti è al 3,6% (ieri 3,7%). Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 5.308.180 e le vittime 135.301 (+123, con alcuni riconteggi) Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo il bollettino del 16 dicembre, continua a salire il numero di pazienti positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 917 persone - con 101 nuovi ingressi - e negli altri reparti 7.338 (+29). Nelle ultime 24 ore in Italia sono 26.109 i nuovi casi di coronavirus registrati, su 718.281 tamponi effettuati. La percentuale di positivi sui test fatti è al 3,6% (3,7%). Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 5.308.180 e le vittime 135.301 (+123, con alcuni riconteggi)

